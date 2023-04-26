Цель Запада - поставить россию в рамки, лишить статуса, убрать с арены международного Олимпа, поставить ее в разряд второсортных стран.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Есть такое подозрение, что Запад дозированно дает оружие для того, чтобы не сильно ускорялась наша победа в этой войне. У США есть свой сценарий этой войны. Для того, чтобы максимально ослабить рф, надо дать ей максимум возможностей выставить на поле боя свой военный потенциал. Поэтому россия должна использовать его на всю катушку, а мы - все это перемолоть.

На финишной черте у рф вообще не останется аргументов для того, чтобы противостоять Западу и соответственно будет очень слабая переговорная позиция. В результате чего можно будет достигнуть всех тех политических и экономических целей, которые ставят перед собой наши страны-партнеры.

Наша цель - освобождение наших территорий, восстановление суверинитета, целостности и соответсвтенно тем самым мы себе пробиваем дорогу НАТО и ЕС. Цель Запада - поставить россию в рамки, лишить статуса, убрать с арены международного Олимпа, поставить ее в разряд второсортных стран.

Надо отдать должное, рф выполняет все задачи с оценкой 5+. То есть они выкатывают на поле боя весь военный потенциал, который есть у рф. Вместо того, чтобы откатиться на свои границы и заняться реорганизацией армии и восстановления своего боевого потенциала. Но они на это неспоспособны, потому что политическое руководство рф не видит земли под ногами. Видит только уничтожение Украины и захват чужой территории", - говорит Олег Жданов.

Напомним, разведчик объяснил, почему "ядерный чемодан" путина – это блеф.

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