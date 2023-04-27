Сергей Гайдай предположил, чем может закончиться такого рода военный маневр.
Своим мнением политтехнолог поделился в эфире "Politeka Online".
"Бросок украинских войск на Брянск и на Тулу - это не столько необходимость военная, конкретная, потому что нам ни Брянск, ни Тула не нужны по большому счету и оккупантами мы не собираемся быть, но сам такой бросок он бы породил как минимум два важных аспекта для нашего наступления. Первое - представляете в какой бы растерянности оказалась российская кремлевско-фашисткая власть. Вот путин сообщает, что украинцы входят в большими подразделениями с танками Леопард в Брянск и движутся на Тулу, а это уже Подмосковье.
Что надо в этот момент делать - снимать войска с луганского и донецкого направления и выстраивать на ходу защиту, потому что реальных войск с той стороны нет и люди как в Украине оружие брать не будут и защищаться, ресурсов мало - это крах и паника", - говорит Гайдай.
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По его словам, такой маневр нанесет противнику морально-психологический урон.
"А если захотят снять войска с донецкого направления, то кто гарантирует, что там украинцы не подготовили настоящее наступление. Нанесения морально-психологического урона противнику - это важный момент", - резюмировал Гайдай.
Напомним, под угрозой наступления еще два больших украинских города.
Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.
Кроме того Politeka.net писала, что раздача повесток в Украине вышла на новый уровень.