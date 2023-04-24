Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, он проехал по всей линии столкновения, был в частях, которые держат весь бахмутский фронт.

"Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах", - сообщил Сырский, добавив, что украинские защитники бьют врага часто неожиданно для него и продолжают удерживать стратегические рубежи.

Также Сырский отметил, что воины, совершающие активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение.

«Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал», – подчеркнул Сырский.

В свою очередь журналист и военнослужащий ВСУ, посоветовал украинцам читать заявление Сырского между строк.

«Сегодня был у нас ком Сухопутных Войск генерал Сырский. Здесь начались интересные процессы, но мне не по статусу подробно рассказывать. Но попробуйте прочесть текст генерала внимательно. Каждое предложение. Между строк. И многое станет понятно, я уверен…», - отметил Сазонов.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Arabiya подчеркнул, что Украина не может отказаться от борьбы за Бахмут, потому что это расширит фронт боевых действий и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс захватить больше украинских земель.

Если россия захватит Бахмут, он может стать трамплином для наступления на два больших города, которых она давно желала в Донецкой области: Краматорск и Славянск, - пояснил Зеленский.

Напомним, оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.

Также сообщалось, что одним наступлением ВСУ не ограничится – как будут освобождать территории Украины.

Также сообщалось, что авиабомба взорвалась среди российского города.