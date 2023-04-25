Украина в тестовом режиме выявляет способности россиян противодействовать внешним вызовам.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Происходящее - это первый этап каскадного характера планирования по деоккупации Херсонской области. То есть нанесение ударов по местам накопления вражеской бронетехники в местах временного пребывания личного состава и складов БК.

Это свидетельствует о том, что ВСУ перешли к тактике согласно стандартам НАТО: планирование поэтапной деоккупации временно захваченных украинских территорий.

Кроме того, оккупанты сообщают о 6 линиях обороны в севастопольской бухте в Крыму - это так называемые заградительные сетки, бетонные надолбы. Следует говорить о том, что прорыв двух беспилотников морского базирования свидетельствует об отсутствии координации действий российских оккупационных сил по защите бухты.

В настоящее время ВСУ в тестовом режиме проверяют позиции оккупационных войск не только в оккупированном Крыму, но и в глубинных районах России. Следует упомянуть, что одновременно с ударом по месту базирования черноморского флота в Подмосковье упали украинские БПЛА. Один из них был со взрывчаткой.

Это показательно, потому что сами россияне признают тот факт, что украинская сторона в тестовом режиме выражает способности российской стороны противодействовать внешним вызовам", - говорит Дмитрий Снегирев.

Напомним, под угрозой наступления еще два больших украинских города.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.

Кроме того Politeka.net писала, что раздача повесток в Украине вышла на новый уровень.