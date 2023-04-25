Среди пострадавших от действий злоумышленников есть волонтеры и военнослужащие.
Как сообщает Нацполиция , организатором преступной схемы оказался ранее судимый за имущественные преступления 24-летний житель Кременчуга.
К своей злодеятельной деятельности он привлек трех мужчин в возрасте от 20 до 25 лет.
Аферисты размещали объявления о продаже авто в интернете и брали задаток, затем исчезали.
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Аферисты неоднократно принимали аванс с военнослужащих и волонтеров, которые искали транспортные средства для нужд войск на передовой.
Полицией было установлено, что в период с марта по ноябрь 2022 года, аферисты обманули 13 граждан.
Сейчас известно, что организатор и его трое сообщники объявлены о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Согласно ч. 3 ст. 190 УК мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.
Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве .
Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, была отдана под суд.