Преступная группа зарабатывала на аферах по продаже автомобилей для защитников.

Среди пострадавших от действий злоумышленников есть волонтеры и военнослужащие.

Как сообщает Нацполиция , организатором преступной схемы оказался ранее судимый за имущественные преступления 24-летний житель Кременчуга.

К своей злодеятельной деятельности он привлек трех мужчин в возрасте от 20 до 25 лет.

Аферисты размещали объявления о продаже авто в интернете и брали задаток, затем исчезали.

Аферисты неоднократно принимали аванс с военнослужащих и волонтеров, которые искали транспортные средства для нужд войск на передовой.

Полицией было установлено, что в период с марта по ноябрь 2022 года, аферисты обманули 13 граждан.

Сейчас известно, что организатор и его трое сообщники объявлены о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Согласно ч. 3 ст. 190 УК мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве .

Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, была отдана под суд.