Во Львовской области был обнаружен склад площадью 1600 кв. м с покинутой гуманнитарной помощью. Сейчас устанавливается происхождение товаров, которые там находились. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Так, были обнаружены тысячи поддонов на складе. Они были заполнены пищевыми продуктами, детскими товарами, постельным бельем, одеялами, средствами гигиены, бытовой химией, а также одеждой. Все это гнило на складах.

Руководителя Территориального управления БЭБ во Львовской области Валерий Тациенко сообщил, что сейчас пытаются выяснить, как эти товары попали на территорию Украины. Также стоит расследовать, почему гумманитарка не была распределена и узнать информацию о ее продаже другим лицам.

Было установлено, чтобы завезти этот груз, понадобилось примерно 60 грузовиков-фур, и такие перемещения не могли остаться незаметными. Только консервов ориентировочно найдено 74 тонны на 20 млн грн. При этом окончательный подсчет всех товаров еще не окончен.

"Украинцы благодарны международным партнерам за поддержку. И одна из задач Бюро экономической безопасности – обеспечить, чтобы и финансовая, и гуманитарная помощь от стран-партнеров тратилась и двигалась по назначению – туда, где нужно больше всего", – добавил Тациенко.

Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд.