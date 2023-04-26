Рф готовится к будущему контрнаступлению ВСУ и хочет применить все, что у нее есть, чтобы остановить защитников Украины.

Более месяца россия не устраивала массированных ракетных ударов по территории Украины. Руководитель ГУР Кирилл Буданов предупредил в последнем своем интервью, что ракеты рф бережет для использования на фронте во время украинского контрнаступления.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире "24 Канала" рассказал, что это действительно может угрожать пехоте ВСУ на фронте.

По словам эксперта, россияне имеют преимущество в воздухе и способны обстреливать из истербителей позиции ВСУ с такого расстояния, что туда могут достать только Patriot и установки Iris. Но, если они копят ракеты для обстрела ВСУ на фронте, то это может принести огромные проблемы украинским защитникам.

"Нам остается в таком случае надеяться только на нашу ППО для прикрытия фронта. Но стоит отметить, что основную технику мы используем для прикрытия наших больших городов, энергетику и промысловые центры. К сожалению, мы не можем все подтянуть к фронту. У нас нет возможности защитить всех", - заявил Виктор Ягун.

При этом Виктор Ягун поспешил успоить и отметил, что за более чем год войны было зафиксировано множество фактов, когда ВСУ простыми ЗРК сбивали крылатые ракеты. Наши военные понимают риски и готовятся к любым сценариям, даже к тому, что россия ударит ракетами по позициям ВСУ на фронте.

Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.