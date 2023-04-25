Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что страна собирается выйти из китайского экономического проекта "Один пояс - один путь" (900 млрд долларов) из-за значительных политических рисков.

Доцент института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Виктор Константинов рассказал, чем грозит Китаю такое заявление.

"На самом деле это одна из самых больших на сегодняшний день интрига. Если Франция – это основная политическая площадка для Китая, то Италия – экономическая. Италия не просто участник "большого пути", она является страной с наибольшим объемом китайских инвестиций: рабочий капитал и инфракрасные проекты.

Поэтому итальянская связка с Китаем даже более ощутима, чем для французов. И если вдруг итальянское правительство действительно выберет ценности и политические приоритеты перед экономическими – это будет означать для Китая или полное поражение или что-то близкое к этому.

Это будет означать, что Европа едина и не будет уступать из-за потенциальных экономических выгод. Тогда вся эта игра, которую сейчас ведет Пекин, она будет проиграна», – говорит Виктор Константинов.

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