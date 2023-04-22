Эксперт рассказал об их вероятной деятельности на территории нашей страны.
Иван Ступак в эфире ютюб-канала "Мы из Украины" объяснил, для чего нужно присутствие военных НАТО.
"Я уверен, что они не принимают участие в этой войне принципиально, поскольку страны-участники НАТО сказали - мы не принимаем участие в этой войне, мы помогаем Украине, но никаких военных действий - нельзя. Эти люди в первую очередь обеспечивают безопасность дипломатических представительств, расположенных в Киеве", - говорит Иван Ступак.
Также эксперт напомнил, что украинские спецназначенцы таким образом охраняли посла в Ираке.
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"Я напомню, когда у Ирака были серьезные проблемы, когда смена режима произошла и очень нестабильно было, то наши спецназначенцы тоже находились в нашей дипломатической миссии в Ираке и они охраняли нашего посла, первых лиц посольства. То есть, это в первую очередь – физическая защита , дипломаты этих стран перемещаются по стране, например Львов, Одесса, на какие-то меры и им нужна охрана. У них есть стандартные протоколы безопасности, есть амуниция они делают вахтовым методом - поэтому я думаю с этой целью", - считает Иван Ступак .
Напомним, украинцев ошеломили условия жизни российских военнопленных.
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