В городе-крепости Бахмути есть несколько трасс поставок.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

«Открою огромную "военную тайну", трасс поставок в Бахмут несколько. Всегда было несколько путей снабжения, враг никогда не отрезал все. Более того, южное направление, направление на Часов Яр и Константиновку держится крепко», – рассказал Сиротюк в эфире "Мы-Украина".

По словам защитника, враг пытался перерезать физически дорогу на Хромово, но это далеко не единственная дорога на Бахмут.

«И это далеко не основная дорога поставки. Поэтому со снабжением, с выбором дорог проблем нет. Никакого оцепления, кольца, полукольца, огневого вала, «мешка», дороги смерти – всего этого нет», - заверил Сиротюк, добавив, что да, есть узкие места и иногда машины горят и ломаются, поэтому их бросают.

Тем временем бойцы, ведущие свои телеграмм-каналы, сообщают, что ВСУ удалось отбить у врага две улицы.

«Отбили две улицы, из соображений безопасности пока не говорю названия», – сообщил защитник с ником «Бахмутский демон».

В свою очередь боец ​​под ником «Бахмутский» сообщил, что украинская артиллерия хорошо «кроет» оккупантов.

«Ребята подтвердили информацию, продвинулись на одной улице, говорят, что на второй частично также есть успехи. На Рейках без изменений, вчера лезли очень хорошо, крысы лежат дохлые повсюду, утром какие-то попытки были, сейчас не лезут…», - сообщил «Бахмутский», напомнив, что ситуация в городе постоянно меняется.

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