Российские захватчики атакуют на пяти направлениях Донбасса. Самым гарячим из них остается - Бахмутское. На нем ежедневно ликвидируют от 200 оккупантов. Вскоре ситуация там может измениться.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" рассказал, когда изменится линия фронта.

По его словам, Бахмут превратился в мясорубку для оккупантов - каждый день украинские защитники ликвидируют две роты россиян на этом направлении. Общие потери рф там уже составляют около 50 тысяч российских захватчиков.

Роман Свитан объяснил, что есть определенный лимит войск на каждом направлении фронта, где уже просто невозможно подтянуть большее колличество войск. У россиян уже нет никакого смысла в Бахмут отправлять больше войск, потому что они попадают под прямой огонь и мощные средства Украины.

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что российские войска рассредоточены по всей линии фронта от Херсона до Купянска. Это более 100 км фронта на глубину около 100 км. Так что всех перебрасывать под Бахмут точно не будут.

Уход наших войск из Бахмута будет угрожать ближайшим городам: Славянску и Краматорску. Россияне в таком случае подтянутся туда и начнут гатить из артилеррии, разрушая города. Перед армией рф сейчас стоит новая задача и сроки - захватить Бахмут до 6-9 мая. Но ВСУ уже готовят им подарочек.

"Несколько недель и точно до 6 мая, наши войска должны подготовить подарок – начать или выполнить наступательные действия. Любые наступательные действия, где бы ни начались, приведут к оттоку российских резервов из горячих точек, в том числе Бахмута. В таком случае уже россиянам придется выравнивать фронт отступлением на линию Белогоровка", – заметил Роман Свитан.

ВСУ уже заходят на оккупированные территории с разведкой, работают на островах. Деревья начинают зеленеть и уже можно прикрываться листвой, уже намного проще работать по зачистке.

Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.