В Минкульте рассказали о проверке в Киево-Печерской Лавре и показали мусор, грязь и многочисленные нарушения в храмах.

Комиссия Минкульта выявила очередные нарушения в Киево-Печерской Лавре. Священники УПЦ МП превратили объекты храма в свалку. Объекты на фото - это памятники архитектуры национального значения и составляющие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и показал соответствующие снимки.

Комиссия осуществила обзор 3-х памятников (2 национального, 1 местного значения). А именно – имущества корпуса 37, 37-а, 38 – галерея в Ближние пещеры, колокольня на Ближних пещерах, вход в галерею Ближних пещер.

"Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаков применения арендатором противопожарных мер не зафиксированы", – сообщил Александр Ткаченко.

Так, судя по снимкам, в зданиях, которые внесены во Всемирное наследие ЮНЕСКО, лежат легковоспламеняющиеся вещи и отсутствует пожарная сигнализация. Священники УПЦ МП оставили в помещениях Киево-Печерской лавры грязь и горы муссора.

В комментариях к публикации пользователи сети возмущены увиденным. Многие сетуют на то, что раньше не разобрались с этим:

"Монахи УПЦ МП разрушают Лавру, как и всю Украину", "Это орда, у них нет ничего святого!", "Еще немного с ними поиграйте, а чего им зло не делать они воруют, что хотят делают, а с ними так толерантно?", "Это сколько надо иметь злобы, чтобы совершить такое варварство", "Пока все будут смотреть на танцы этих сектантов – они разнесут Лавру изнутри и потом им ничего за это не будет".

Напомним, что увиденное в Лавре после побега УПЦ МП ошеломило Украину.

Добавим, что, готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другие вещи.

Кроме того, напомним, что всплыла правда про автопарк наместника Киево-Печерской Лавры.