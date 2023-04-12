Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины, комиссия наконец-то начала работать.

Хотя, как уточняется, и не без помех.

«Фиксуем заявлением о преступлении по ст. 298 УКУ "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Последствия пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре действительно шокируют. Ведь, судя по фото, московские попы забрали унитазы, умывальники и другие вещи быта с собой, оставив горы мусора и дыры в потолке.

«Нечему удивляться...Где они, там разруха»,

«Варвары! Давно нужно было выгнать. А что, не было за столько лет проверок в каком состоянии святыня?»,

«А почему разрешили им такое оставить?»,

«Унитазы по старому русскому обычаю забрали»,

«Русский мир во всей красе»,

«Ужас», "В их стиле. После них разруха, мародерство...",

«Как Минкульт такое допустил? Они туда с 2010-го года не ходили, что ли?»,

«После них руины и слезы»,

«Разрешили разграбить, а теперь будто работает комиссия. Противно читать», - комментируют пользователи соцсетей.

Министр культуры Александр Ткаченко уточнил, что в Киево-Печерской лавре поврежден корпус №112, где находился «Книжный склад», построенный во II половине XIX века.

Помещение склада опечатали. Оно в аварийном состоянии и непригодно для эксплуатации.

Добавим, что, готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другие вещи.

Также сообщалось, что у "Паши-Мерседеса" нашли роскошній дом - ФОТО.

Кроме того, напомним, что всплыла правда про автопарк наместника Киево-Печерской Лавры.