По словам автрийского военного аналитика Тома Купера, в отличие от январской ситуации, когда ВСУ еще пытались «серьезно» защищать Бахмут, они вынуждены были прейти к тому, что называется «экономией силы».

«Они пытаются вывести из строя максимальное количество вражеских подразделений с использованием минимального количества собственных подразделений, нанося при этом противнику огромные потери», - сообщил Купер.

В Сети также появились кадры подрыва здания в Бахмуте, в котором находились «вагнеровцы». Таким образом ВСУ отправляют на тот свет еще больше врагов.

«Они закладывают взрывчатку в избранных крупных зданиях Бахмута (прежде всего в высоких), позволяют россиянам захватить такое здание, а затем его взрывают. Если на штурм здания отправили мало россиян, украинцы контратакуют и убивают всех в здании. После этого весь процесс повторяется. Сообщают, что несколько рот ВДВ и российских чвк почти полностью уничтожены таким образом".

Добавим, что в Сети также появились кадры, каким прекрасным Бахмут был до полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

«Я видел Бахмут в мирное время. Местные говорили мне о нем – Город роз. Я видел Бахмут, когда на него падали первые русские снаряды. Я помню Бахмут по прилету российских ракет. Даже помню место на рынке, где военные всегда лакомились шаурмой....», - прокомментировал кадры политик, общественный деятель и бывший народный депутат Борислав Береза.

В свою очередь боец ВСУ, который ведет телеграм-канал под ником «Бахмутский демон» сообщил, что оккупанты частично захватили Аллею роз, оборона идет по железной дороге.

Защитник также отметил, что несмотря на колосальное давление артиллерии и авиации, создается впечатление, что россияне частично готовятся к обороне и думают, оставаться ли им в разбитом центре.

Напомним, стали известны обстоятельства гибели экс-нардепа Олега Барны.

Политик отдал свою жизнь за Украину, не дожив до своего дня рождения всего один день.

Такж сообщалось, что Украину всколыхнули новые удары и взрывы.