Сообщается, что трагедия произошла в центре Днепра в спортивно-стрелковом тире "Динамо"
Как сообщает "ТСН" застрелился парень 2002 года рождения. По предварительным данным Национальной полиции Украины в Днепропетровской области юноша выстрелил в область головы из пистолета Glok, калибра 9 мм.
Сообщение в полицию поступило около 14:45 18 апреля от администратора спортивного комплекса.
Работник спортивно-стрелкового тира сообщил, что у них застрелился посетитель.
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Есть информация, что случившееся зафиксировано на камеры видеонаблюдения, есть и факт подтверждения свидетелями происшествия.
Предварительная правовая квалификация дела – части 1 ст. 115 УК - самоубийство. По какой причне юноша покончил с собой - в данный момент устанавливается.
К слову, ранее сообщалось, что видео, на котором офицер бьет военнослужащего, появилось в одном из украинских телеграмм-каналов.
Работники ДБР проводят следственные действия на территории воинской части. Следователи установили, что офицер издевался и над другими военнослужащими этой части, сейчас работники ДБР опрашивают свидетелей и потерпевшего.
Напомним, что командир избил солдата-срочника: в Нацгвардии отреагировали на вопиющий инцидент.
Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.
Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.