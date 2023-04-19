В Днепре в спортивно-стрелковом тире застрелился 21-летний парень.

Сообщается, что трагедия произошла в центре Днепра в спортивно-стрелковом тире "Динамо"

Как сообщает "ТСН" застрелился парень 2002 года рождения. По предварительным данным Национальной полиции Украины в Днепропетровской области юноша выстрелил в область головы из пистолета Glok, калибра 9 мм.

Сообщение в полицию поступило около 14:45 18 апреля от администратора спортивного комплекса.

Работник спортивно-стрелкового тира сообщил, что у них застрелился посетитель.

Есть информация, что случившееся зафиксировано на камеры видеонаблюдения, есть и факт подтверждения свидетелями происшествия.

Предварительная правовая квалификация дела – части 1 ст. 115 УК - самоубийство. По какой причне юноша покончил с собой - в данный момент устанавливается.

К слову, ранее сообщалось, что видео, на котором офицер бьет военнослужащего, появилось в одном из украинских телеграмм-каналов.

Работники ДБР проводят следственные действия на территории воинской части. Следователи установили, что офицер издевался и над другими военнослужащими этой части, сейчас работники ДБР опрашивают свидетелей и потерпевшего.

Напомним, что командир избил солдата-срочника: в Нацгвардии отреагировали на вопиющий инцидент.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.