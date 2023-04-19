Так, в сети Telegram появились кадры, на которых мужчина и женщина публично выясняют отношения, пишет Politeka.net.
На кадры отреагировали в полиции в Киевской области. Выяснилось, что на видео - жители села Дымер, 34-летний мужчина и его 37-летняя гражданская жена.
Конфликт между парой возник из-за того, что женщина внезапно решила ехать за границу.
По словам мужчины, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина вдруг встала и заявила: "Все, уезжаю я от вас. Вы мне не нужны, все!"
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А потом убежала. Мужчина бросился за ней: «Мария, остановись! Пошли домой!».
«Она не хотела домой. У нее началась истерика, мы ее держали, чтобы под машину не улетела, пьяная. Драки никакой не было», - рассказал мужчина об обстоятельствах конфликта.
В полиции сообщили, что у участников скандала телесные повреждения не обнаружены.
Также стало известно о трагедии в Броварах Киевской области.
Там 39-летняя женщина нанесла стеклянной бутылкой удар по голове своему сожителю.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Правоохранители Киевщины задержали правонарушительницу, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении [ч. 2 ст. 121 УК].
В суде женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее стало известно о гибели пациентки в частном медицинском заведении. Женщину нашли задушенной.
Кроме того, Politeka.net писала о стрельбе на дне рождения - много погибших и раненых.
Также напомним, что Украину всколыхнули новые удары и взрывы.