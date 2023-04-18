В сети всплыло видео избиения срочника из Ивано-Франковска его же командиром.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины опубликовали резонансное видео конфликта между офицером и солдатом срочной службы. На нем засняли, как офицер кричит, унижает, а потом и вовсе бьет в грудь военного. Руководство Нацгвардии уже отреагировало на инцидент и опубликовали обращение в Фейсбуке.

Как сообщается, произошло это в Ивано-Франковске. Причина конфликта пока неизвестна, но утверждается, что ролик был снят 26 марта. Только сейчас его опубликовали в сеть. Кадры вызвали настоящий скандал.

На видео можно увидеть, как военный оскорбляет, толкает и бьет кулаками подчиненного, требуя, чтобы тот направлялся в штаб. Пострадавший в ответ просит обращаться к нему вежливее. Но офицер переходит на крик и употребляет нецензурную лексику.

"Ты что, еб*нулся, нах*й? Пошел в штаб, в штаб пи*дуй, нах*й... Я тебе нормально сказал! Я тебе нормально сказал", – слышно, как говорит командир.

Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины сообщило, что по данному факту начата служебная проверка.

"В современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего. В свою очередь, оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", – говорится в сообщении.

Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.