Соответствующее заявление появилось на странице бригады в Инстаграмме, пишет Politeka.net.
«С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевой задачи погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна.
Олег известен всем, как экс-народный депутат восьмого созыва, но для нас он - собрат, который на равных со всеми выполнял боевые задачи.
Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят…», – говорится в сообщении.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Украине тормозят передачу вооружения, в чем причина: "Не везде, все происходит гладко"
"Близок к провалу": зачем на самом деле Путин прилетел на оккупированную территорию Украины
Россия ударила ракетами и "шахедами" одновременно, есть попадания: "Бедный мой город"
"Это нереально": почему ВСУ не могут выбить вагнеровцев из Бахмута
Побратимы Олега Барны пообещали отомстить за него и других Героев, положивших свою жизнь за Украину.
Напомним, ранее стало известно, что Олег Барна погиб 17 апреля. На следующий день, 18 апреля, у него должен был быть день рождения.
Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко в свою очередь написала в Facebook: "Брат Олега, Степан, сейчас говорил с Петром Порошенко, подразделение Олега пока не подтверждает гибель побратима, тела никто не видел. Молимся, чтобы случилось чудо".
К сожалению, чуда не произошло.
Напомним также, что незадолго до своей гибели Олег Барна оставил сообщение на своей странице в Facebook.
Также сообщалось о новом авиаударе, который россияне нанесли по центру украинского города.