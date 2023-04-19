Соответствующее заявление появилось на странице бригады в Инстаграмме, пишет Politeka.net.

«С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевой задачи погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна.

Олег известен всем, как экс-народный депутат восьмого созыва, но для нас он - собрат, который на равных со всеми выполнял боевые задачи.

Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят…», – говорится в сообщении.

Побратимы Олега Барны пообещали отомстить за него и других Героев, положивших свою жизнь за Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Олег Барна погиб 17 апреля. На следующий день, 18 апреля, у него должен был быть день рождения.

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко в свою очередь написала в Facebook: "Брат Олега, Степан, сейчас говорил с Петром Порошенко, подразделение Олега пока не подтверждает гибель побратима, тела никто не видел. Молимся, чтобы случилось чудо".

К сожалению, чуда не произошло.

Напомним также, что незадолго до своей гибели Олег Барна оставил сообщение на своей странице в Facebook.

Также сообщалось о новом авиаударе, который россияне нанесли по центру украинского города.