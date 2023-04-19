Так, россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск, пишет Politeka.net.
Об этой и других атаках на Харьковщину сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
«Вчера вечером россияне нанесли авиационный удар по г. Волчанск. Повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов», - сообщил Синегубов.
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Кроме того, в результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им предоставили на месте.
Информация о количестве пострадавших еще уточняется.
Также Синегубов сообщил, что в селе Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 5 жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка.
Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
«В результате обстрела пгт Двулетняя Купянского района была ранена 77-летняя женщина. Госпитализирована в тяжелом состоянии», – рассказал руководитель Харьковской ОГА.
В селе Кутковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.
Также жителей Харьковщины предупредили о высокой минной опасности. Так, в Балаклее Изюмского района женщина 60 лет в центре города наступила на противопехотную мину "Лепесток".
Несчастную госпитализировали с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.
Напомним, минувшей ночью Одесчина пережила новую атаку "шахедами".
Также сообщалось о послании известного экс-нардепа перед гибелью передовой.
Кроме того, Politeka.net писала, что Украина может компенсировать отсутствие самолетов во время контрнаступления.