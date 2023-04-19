Враг продолжает выжигать украинскую землю, не жалея ни людей, ни их дома, в том числе авиацией.

Так, россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск, пишет Politeka.net.

Об этой и других атаках на Харьковщину сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«Вчера вечером россияне нанесли авиационный удар по г. Волчанск. Повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов», - сообщил Синегубов.

Кроме того, в результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им предоставили на месте.

Информация о количестве пострадавших еще уточняется.

Также Синегубов сообщил, что в селе Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 5 жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка.

Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«В результате обстрела пгт Двулетняя Купянского района была ранена 77-летняя женщина. Госпитализирована в тяжелом состоянии», – рассказал руководитель Харьковской ОГА.

В селе Кутковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.

Также жителей Харьковщины предупредили о высокой минной опасности. Так, в Балаклее Изюмского района женщина 60 лет в центре города наступила на противопехотную мину "Лепесток".

Несчастную госпитализировали с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

Напомним, минувшей ночью Одесчина пережила новую атаку "шахедами".

Также сообщалось о послании известного экс-нардепа перед гибелью передовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украина может компенсировать отсутствие самолетов во время контрнаступления.