Во время эвакуации людей из Двуречной на Харьковщине российские захватчики открыли огонь по волонтерам. В результате обстрела ранения получил 47-летний волонтер, который помогал осуществлять эвакуацию населения.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала в эфире "24 Канала" подробности произошедшего и в каком сейчс состоянии волонтер.

13 апреля волонтеры из Харькова отправились в Двуречанскую общину, чтобы эвакуировать людей в более безопасное место. Там они угодили в ловушку россиян. Автомобили активистов попали под вражеский обстрел. Больше всего досталось машине 47-летнего Евгения Санина.

Пострадавшего волонтера сначала доставили в Купянскую больницу, а вечером его удалось перевезти в Харьков. У него множественные осколочные ранения.

В Купянске врачи на протяжении четырех часов спасали жизнь волонтера. Кровь ему сдавали военные, когда услышали о проищошедшем.

"Во время ранения он был в сознании. Каким-то чудом он сумел наложить себе турникет. При этом тот потерял много крови от порезов вражеских обломков... Сейчас его уже дважды прооперировали в Харькове и он борется за свою жизнь. Пока Евгений не пришел в сознание. Вся семья и друзья молятся за него", – рассказала корреспондентка Анна Черненко.

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