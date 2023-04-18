Мужчина оправдывал вторжение России в Украину и призвал нанести ракетный удар по территории Польши.

Об этом говорится в материалах дела.

Он родился во Львове, хотя сам считает себя русским и уроженцем СССР. Во время разговоров с соседом оправдывал войну и призвал РФ запустить ракету в Польшу.

Также житель Львова отрицал российскую агрессию и настаивал, что оккупанты проводят в Украине «демилитаризацию» и «денацификацию».

Он сообщал, что украинцы сами обстреливают гражданскую инфраструктуру.

«Буча – это такой же фейк, как и все твои остальные эти... Я, например, не понимаю, почему нельзя было пару ракет запустить в Жешув, да, в польский и там накрыть С-300, а не ждать её, пока она приедет в Днепропетровск и в Днепропетровске её бахнуть. Я бы в Жешуве бахнул», – казав він сусіду.

В суде мужчина вину не признал, но подтвердил свои высказывания.

Во время обысков правоохранители обнаружили в телефоне мужчину ряд пророссийских телеграмм-каналов.

Зато его сосед, с которым Евгений Желизко говорил по телефону, в суде сообщил, что у товарища антиукраинские взгляды еще с 2014 года.

Судья суда признала мужчину виновным в оправдывании войны и отрицании российской агрессии, ему назначено полгода ареста. Также он должен оплатить 10 400 тысяч гривен расходов на экспертизы.

Напомним, выяснилось, кто помогал россиянам угонять украинских детей.

Также сообщалось, что дочь известного предателя Украины скрылась среди переселенцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне поменяли стратегию в Бахмуте.