Неожиданный визит российского диктатора на временно оккупированные территории на самом деле не такой уж и неожиданный.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя приезд Путина во временно оккупированный Геническ и на территорию так называемой «ЛНР».

Так, Коваленко напомнил, что не так давно Путин приезжал в оккупированный Мариуполь, где под покровом ночи выступил с коротким экспромтом перед парой местных сепаратистов.

«В свою очередь, совершенно бессмысленный визит, оказался гвоздём пропагандистских шоу на россии. Прежде всего, чтобы разобраться, почему путин зачастил на оккупированные территории, следует понимать, что это очень трусливый человек. Мера его паранойи зашкаливает. И если кто-то хочет сказать, что это двойник встречался с лапиным, то в очередной раз с уверенностью повторюсь - у путина нет двойников. А нет двойников у него, потому, что путин их боится. И не только их», - убежден Коваленко.

По словам эксперта, Путин крайне трусливый человек, однако на такие крайние меры, как визит на оккупированные территории Украины он идет ради того, чтобы показать россиянам, что «все идет «по плану». Создается красивая картинка контролируемой ситуации, на фоне паники в российском генштабе, который не может предсказать направление контрнаступление ВСУ и подготовится к нему.

Коваленко называет визит Путина показательным прежде всего тем, что диктатору лично пришлось тащиться на оккупированные территории.

«Чтобы в очередной раз убеждать потребителей информационного фаст-фуда про стабильность "сво". Собственно, путин ещё никогда не был так близок к провалу... Хотя, он из этого провала и не выбирался же», - отметил эксперт.

Напомним, на видео, обнародованном российскими СМИ, светлое время суток, Путин выходит с вертолета Ми-8, далее кортеж из джипов въезжает в город Геническ, ставший центром оккупированной части Херсонщины.

Напомним, ранее на теле стареющего Путина заметили странный шрам.

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