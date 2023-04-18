Украина ждет помощи, которая была обещана и продекларирована партнерами, но, к сожалению, еще не все откликнулись.

На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов признал, что задерживается передача некоторых видов вооружения для ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский после этого также выступил с обращением к союзникам и подчеркнул, что такие задержки в снабжении приводят к гибели украинских воинов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" пояснил, почему могут происходить задержки.

По его словам, есть несколько причин. Но самое основное, что Запад не спешит, ведь убивают не жителей их стран.

"Воюем мы, а все остальные на это смотрят. По ним не прилетают ракеты рф, у них не убивают взрослых и детей. Потому они не спешат. Иногда из-за бюррократии, иногда из-за технических моментов. Вот эти моменты тормозят передачу вооружения", - подчеркнул Роман Свитан.

Он также добавил, что немаловажным является и то обстоятельство, что иногда партнеры Украины путают готовность с действиями. То есть готовность показывают, делают заявления, но не передают обещанные вооружения.

"Делают это не специально. Просто, когда переходят к передаче, начинают сталкиваться с техническими проблемами, которые не могут решить... У нас больше пяти десятков партнеров. Но, к сожалению, не везде, все происходит гладко", - подытожил Роман Свитан.

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