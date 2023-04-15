На сколько вероятно создание такого рода вооружение в нашей стране Олег Жданов рассказал в эфире на собственном youtube-канале.

Так, военный предположил, чего может не хватать Украине для создания ядерного оружия.

"Как говорил один наш политик - иногда взять врага "на горло" - это дорогого стоит, если это удается. У нас есть такая возможность [ред. создать ядерное оружие], кроме обогащения урана - у нас все остальное есть. Даже сам уран у нас есть и довольно большие запасы, не самые последние в мире и не самые маленькие в мире. Все остальное мы можем сделать", - говорит военный эксперт Олег Жданов.

По словам Жданова, вопрос создания ядерного оружия в Украине состоит в других факторах.

"Но есть вопрос в политической целесообразности, хотя она есть - с ядерной державой могут больше считаться. Есть вопрос финансирования и вопрос одобрения нашими странами-парнерами. Мы все-таки ищем коллективного способа защиты, мы не одинокий волк в пустыне, который сам бьется за свою независимость", - резюмировал Олег Жданов.

Напомним, военные действия вскоре могут перейти в Беларусь: "Нас ставят в безвыходную ситуацию".

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