Как заявил в эфире "Politeka Online" доктор исторических наук Юрий Фельштинский, выиграть войну не нанося ударов по Москве невозможно.

"Я давно уже об этом говорю, эту войну нельзя выиграть не нанося удары по Москве, я это подчеркиваю, по Москве. Потому что Россия это страна одного города, к Питеру это не относится. И абсолютно необходимо выжать Россию из Беларуси. Победа в этой войне обеспечивается вот этими двумя геополитическими точками - Москвой и Беларусью", - говорит доктор исторических наук.

Юрий Фельштинский добавил, что руководство Беларуси ставит под угрозу свой народ, когда дает добро на размещение ядерного оружия на своей территории.

"Насчет Москвы не знаю, но вот Беларусь ставит нас в безвыходную ситуацию, я имею ввиду переброску [ред. размещение] ядерного оружия в Беларусь, когда Беларусь действительно станет реальным театром боевых действий", - говорит доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

Также историк добавил, что позиционная война не выгодна Украине, поэтому западным партнерам необходимо предоставлять больше наступательного оружия и техники, а с политической точки зрения разрешили Украине наносить удары по территории Российской федерации и Беларуси.

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