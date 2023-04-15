Церковь сгорела в Вышгородском районе в Киевской области.

Об этом стало известно из сообщения Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

13 апреля в 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матрены в с. Гута Межигорская Петровской объединенной территориальной общины.

К месту происшествия были направлены очередные караулы 37, 38 и 39 Государственных пожарно-спасательных частей г. Вышгород, с. Новые Петровцы и с. Дымер. По прибытию спасатели установили, что горит помещение религиозного здания по всей площади.

В 21:25 пожар был локализован, в 21:35 – полностью ликвидирован. Пострадавшие и погибшие на месте происшествия не обнаружены. Причина возникновения возгорания устанавливается. Отметим, что церковь принадлежала УПЦ МП.

Накануне церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ подожгли во Львове. Площадь возгорания 4 квадратных метра.

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Как сообщала Politeka, трагедия произошла во время толкотни возле церкви на Киевщине, кадры: спасти не удалось.

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