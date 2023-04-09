В селе Липовец Киевской области во время толкотни возле храма обмерилась жизнь мужчины.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-секретарь полиции Киевской области Ирину Прянишникову.

Уголовное производство открыли по статье 115 – убийство с отметкой "естественная смерть".

Умершим оказался мужчина 1961 года рождения. Это не должностное лицо, а один из тех, кто был у храма на стороне ВТО во время конфликта. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

"Причиной точно был не сам конфликт, не толкотня. У него были проблемы с сердцем и произошло сердечное приступ",– отметила спикер полиции Киевской области.

По ее словам, ранее мужчине уже дважды делали операцию. На сердце стояли искусственные клапаны.

Также в полиции отметили, что на территории храма законно находится ПЦУ. Так что ни о каком "захвате храма", как заявляют в МП, речь не идет.

Ранее сельское общество приняло решение о переходе храма в подчинение ВЦУ. В субботу, 8 апреля, в церковь пришли прихожане с требованием к священнику УПЦ передать им ключи. Когда поп отказался делать это, люди попытались зайти в храм. Однако представители МП решили им помешать. Началась толкотня. Одному из мужчин внезапно стало плохо. К сожалению, он скончался.

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, прихожане УПЦ МП набросились на украинскую патриотку, видео скандала.

Также Politeka писала, что Паши "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре