Львовяне устроили акцию протеста, чтобы поддержать защитника, которого побили ченцы УПЦ МП в Хмельницком. Так, под Свято-Владимирской церковью в Сиховском районе Львова митингующие услышали пророссийские нарративы. Более того, прихожане УПЦ МП набросились на них. Об этом рассказали в издании "Варта1".

Одна из митингующих - Анастасия, рассказала, что прихожане хотели сорвать им акцию. К ней привязались две женщины. Они прогоняли украинскую патриотку и отрицали вторжение россии на территорию Украины. Конечно же, те винили во всем Украину.

"Они говорили, что войну начали украинцы. Женщина, которая выкрикивает, что ее родственники воюют, недавно говорила, что гордится тем, что россиянка (это подруга моей бабки, которая тоже является прихожанкой этой будки)", – рассказала Анастасия.

Девушка не расстерялась и когда женщины начали кричать пророссийские нарративы, она начала выкрикивать еще громче, что именно россия напала на Украину. Вторая прихожанка еще больше разозлилась и начала, как сумасшедшая кричать: "Ложь, ты лжешь!".

Еще один мужчина, который прислуживает церкви выкрикивал, что он "русский". Женщины позвонили своим подружкам из РПЦ и они тоже пришли, чтобы помешать акции.

В комментариях пользователи сети отмечали, что это еще одно доказательство, как ченцы УПЦ МП зомбируют прихожан. Потому ни им, ни их церкви в Украине не место:

"Давно пора то кодло мп гнать из Украины!", "Такие должны сидеть за решеткой, это колоборционизм, и нечего с ними панькаться", "Почему это безобразие во Львове до сих пор существует!", "За что наши ребята отдают свою жизнь? Чтобы эти "животные" дальше здесь колотили и пускали свои корни. Хватит!".

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.

Также Politeka писала, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре