В Харьковской области накануне Вербного воскресенья неизвестные совершили нападение на греко-католическую церковь в Лозовой.
Об этом сообщил настоятель церкви Преображенского прихода Украинской греко-католической церкви города Лозовая Вячеслав Труш в Facebook.
Хулиганы разбили окно, оно находится в трапезной. На фотографиях с места происшествия видна бутылка пива.
"В церкви разбили окно двумя камнями, в трапезной. Накануне Вербного воскресенья", - написал священнослужитель.
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От помощи в восстановлении окна он отказался: "Стекло есть. Просто неприятно".
Ранее в селе Липовец Киевской области во время толкотни возле храма оборвалась жизнь мужчины.
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Умершим оказался мужчина 1961 года рождения. Это не должностное лицо, а один из тех, кто был у храма на стороне ВТО во время конфликта. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.
Как сообщала Politeka, прихожане УПЦ МП набросились на украинскую патриотку, видео скандала.
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