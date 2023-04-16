В эфире "Politeka Online" военный эксперт Роман Свитан сообщил, что противник активно окапывается, но на некоторых направлениях делает это для "декорации".

"Россияне впереди видят наши наступательные действия и выполняют оборонительные мероприятия. Уже есть три линии обороны, причем, с одной стороны по некотором позициям, там, где они действительно прогнозируют управление в режиме обороны - там настоящие нормальные укрепления. На остальных участках фронта больше похоже на декорации - на запорожской направлении, на херсонском направлении и даже на крымском.

В Крыму также просто декоративные окапывания. Реально они окапываются в полный рост - в районе Донбасса, где они еще в 14 году зашли вот пытались там удержаться", - говорит военный Роман Свитан.

По его словам россияне "декоративные окапывание" говорят о том, что оккупанты собираются уходить с нескольких направлений.

"Такого рода действия россиян показывают, что они планируют уходить с некоторых позиций - планируют уход с запорожского направления, херсонского направления, попытка удержаться в Крыму и попытка удержаться в районе Донбасса", - заявил военный эксперт Роман Свитан.

Напомним про освобождение Крыма к августу: Украина может ускорить деоккупацию полуострова, что для этого нужно.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.