Украина готовит контрнаступление, пока союзники продолжают думать передавать дальнобойные ракеты и самолеты F-16, не понимая, как они важны для освобождения Крыма и Донбасса.

Украина просила о передаче дальнобойного оружия еще летом 2022 года. С тех пор никаких сдвигов не последовало. В США до сих пор ведутся дискуссии на эту тему. Иногда сомнения там возникают из-за опасений относительно возможного сценария войны и новых эскалаций.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" прокомментировал опасения США и назвал единственный способ, как выбить россиян из Крыма.

Кроме того, США выражают опасения, что Украина будет наносить удары вглубь Кремля, если получит дальнобойное оружие ATACMS. По словам полковника запаса, это лишь отмазка и политическое решение, причины которого мы пока не знаем.

"ATACMS не долетят до Москвы, потому не понятно чего тут вообще бояться. До Москвы могут долететь только HIMARS с радиусом поражения в 500 км. Но нам их понятно дело тоже вряд ли передадут, из-за каких-то политических решений, как и F-16", - пояснил Роман Свитан.

Эксперт также отметил, что нам нужны дальнобойные ракеты, которые мы можем использовать лишь на расстоянии внутри самой Украины. В частности, и на территории оккупированного Крыма, чтобы выбить россиян из полуострова.

"Дальние ракеты мы будем использовать в основном по нашей оккупированной территории. Это Крым и глубокий тыл. Для нас очень важно вынести тылы перед контрнаступлением: их склады с техникой, топливные склады, штабы и сосредоточение техники. После этого у россиян через неделю закончатся боеприпасы и мы сможем выдавить их из Крыма и Донбасса. А Москва? У нас есть способы туда добраться без дальнобойных ракет", - подытожил Роман Свитан.

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