Загранпаспорт и телефон мужчины свидетельствовали, что, невзирая на украинское гражданство, он активно поддерживал россию.

Пограничники остановили автомобиль на въезде в Киев, который превысил скорость. За рулем находился священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). В его телефоне пограничники выявили немало интересных находок. Об этом рассказали на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что священник 1969 года рождения и является уроженцем российской федерации. При этом он уже давно проживает в Украине и даже имеет украинское гражданство. В его мобильном телефоне пограничники нашли компрометирующие материалы российского направления.

Так, в его загранпаспорте есть отметки о пересечении границы рф - крайние датированы 2021 годом. Также монах имел трудовую книжку рф, в которой указано, что до 2016 года он работал на одном из заводов в стране-агрессоре.

В мобильном телефоне пограничники обнаружили подписки на телеграмм-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в банке россии, множество номеров российских операторов и переписку, в которой священник интересуется правилами въезда на территорию россии.

Загранпаспорт и телефон мужчины свидетельствовали, что, несмотря на украинское гражданство, он активно ездил в россию, зарабатывал там и обожал телеграмм-каналы роспропаганды. И не грех ли вам, отец? Для дальнейшей проверки священнослужителя передали компетентным органам.

Напомним, что увиденное в Лавре после побега УПЦ МП ошеломило Украину.

Добавим, что, готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другие вещи.

Кроме того, напомним, что всплыла правда про автопарк наместника Киево-Печерской Лавры.