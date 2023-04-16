В Бахмуте остаются гражданские, никуда не уезжающие. Им все предлагают уехать из города, но они остаются.
Командир аэроразведки подразделения ВСУ "Хищные птицы" Вячеслав “Тайпан” Воробьев рассказал о таких людях.
"Гражданские в Бахмуте до сих пор есть и мы их видим из дронов. Я могу об одном случае рассказать. Так случилось, что я не в ВСУ-форме и если я говорю по-русски, то меня спокойно можно принять за "освободителя".
И в какой-то момент я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала, но не дождалась. Была довольна и счастлива, но когда поняла, что я военный ВСУ, то не очень она обрадовалась.
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Кому-то просто некуда ехать, или они боятся, как-то тяжело уезжать. Кто-то общается на украинском, радуется какой-то там нашим маленьким или большим победам. Мы спокойно им отдаем часть своих сухпаев, воды. То есть есть разные ситуации", - говорит Вячеслав Воробьев.
Напомним о возможном выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.
Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.