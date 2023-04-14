оккупанты меняют стратегию ведения боевых действий и сейчас это новое слово в российской практике.

Об этом заявил эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

"Россия меняет свою стратегию, и здесь уже речь не идет о том, чтобы атаковать большими колоннами под флагами с парадной одеждой — нет. Сейчас они понимают, что теория работы малыми группами, которая была серьезно апробирована во время Второй мировой войны, оказалась более эффективной, чем наступательные действия большими колоннами по широкому фронту.

А что делает Россия? Россия делает то, что требует от нее ситуация, а ситуацию создает уже не Россия. Россияне сейчас становятся жертвами тех обстоятельств, которые формируют украинские силы обороны вместе с нашими партнерами.

Можно сказать, что сейчас это новое слово в российской практике. Но в то же время мы знаем лекарство от этого средства. Мы говорим нашим партнерам о том, что это лекарство нам нужно. Мы говорим, что это могут быть современные самолеты четвертого поколения, такие как F-16. И, конечно, партнеры, слушая аргументы, с каждым днем ​​становятся ближе к тому, чтобы мы получили эти самолеты, они сейчас нужны в современных боевых действиях.

Понимаем, что мы идем с небольшой задержкой во всех видах техники, но надеемся, что решения будут и будут уже в ближайшее время», — подытожил Иван Варченко.

Напомним о возможном выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.