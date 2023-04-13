Как информирует Пограничная полиция Республики Молдова в Telegram, из-за ЧП украинским правоохранителям пришлось временно остановить пропуск транспортных средств на въезд на участок автодороги Одесса-Рени со стороны пункта пропуска "Удобное".
Сообщается, что пострадал минимум один человек, это водитель автобуса.
В Facebook городской голова Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что днем 13 апреля выстроилась километровая очередь со стороны п.п. "Маяки" в направлении с.Маяки 7 км, а со стороны п.п. "Удобное" в направлении Измаила около 2 км.
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"В связи с возникновением ДТП в с.Маяки принято решение временно остановить пропуск транспортных средств на въезд на транзитный участок автодороги Одесса-Рени со стороны пункта пропуска «Удобное» во избежание очередей между пунктами пропуска Маяки и Удобное", - написал Абрамченко.
Поэтому остановка пропуска транспортных средств на въезд автодороги Одесса-Рени была сделано во избежание очередей между пунктами пропуска.
Пассажиры автобуса, попавшего в аварию, получили медицинскую помощь.
Напомним, в ДТП погиб известный украинский политик.
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