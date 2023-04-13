Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что накануне минобороны рф во время брифинга сообщило, что российские оккупационные войска захватили в Бахмуте три квартала.

"Ситуация в городе неизменно сложная. Но основные цели россиянам не удаётся достигнуть. В частности, контроля над железкой у них нет. Попытки захвата не прекращаются и штурмовые действия походят нон-стоп, некоторые позиции переходят из рук в руки в течение не дня, часа. Но железка пока не захвачена. Аналогичная ситуация с улицей Чайковского, которая является городским продолжением артерии 0504. Россияне продолжают давить в её направлении, но под физический контроль взять никак не могут, стопорясь между Чайковского и Корсунского и в основном "берут" именно в этом буфере", — пишет эксперт.

По его словам, самые ожесточённые бои сейчас в районе парка и Авангарда.

"Перекрёсток Корсунского/Космонавтов для оккупантов стал локальной духовкой. Элеватора, можно говорить, что уже не существует. Он уничтожен не прекращающимися ударами. Россияне системно применяют авиацию и планирующие бомбы. Так же, за пределами города, россияне пытаются перерезать 0506, но и здесь у них нет успеха по направлению Хромово и Богдановки. Перераспределение ресурса не позволяет им давить в поле так как они это делали месяц-два назад. Фактически, вся логистика остаётся под контролем ВСУ", — подчеркнул Александр Коваленко.

Эксперт добавил, что на стороне противника количественное превосходство, даже несмотря на сокращение численности "вагнерят", им продолжают оказывать поддержку десантники, а применение авиации позволяет наносить удары там, где они испытывают сложности с продвижением.

"На стороне ВСУ грамотная и сбалансированная оборона, позволяющая держать под контролем даже такую критическую ситуацию. Если кто-то готов оспорить, тогда поясните, по какой-такой причине Бахмут стоит 256-й день, а трассы 0504 и 0506 оккупантами не перерезаны?", — резюмировал военный обозреватель.

Напомним о возможном выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.