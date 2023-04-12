Об этом сообщает Харьковская прокуратура.
По данным следствия, 12 апреля военнослужащие рф обстреляли поселок городского типа Двуречная Купянского района. Днем была ранена 63-летняя женщина, погиб 71-летний местный житель.
В 15:40 оккупанты снова обстреляли Двуречная, был ранен 75-летний мужчина. Он был госпитализирован в больницу, где, к сожалению, скончался.
Из-за атаки россиян были повреждены жилые дома мирных жителей.
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В прокуратуре сообщили, что совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для надлежащей фиксации последствий вооруженной агрессии оккупантов.
"В результате вражеских обстрелов около 13:15 получила ранение 63-летняя женщина, погиб 71-летний местный житель", - говорится в сообщении прокуратуры.
В данный момент известно, что прокуратурой Харьковской области уже начато криминальное производство из-за гибели двух мирных жителей в результате обстрела российскими военными поселка городского типа Двуречная в Харьковской области.
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