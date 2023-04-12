Будущее контрнаступление ВСУ напугало российский солдат, которые начали строить оборонные укрепления. В частности, уже сейчас на оккупированной части Запорожской области российская армия построила три линии обороны. Как сообщили в Министерстве обороны Великобритании за этот район сейчас отвечает Южная группировка российских войск.
По данным британской разведки, россияне приложили усилия, чтобы построить оборонные линии вокруг оккупированного Мелитополя. Они боятся потерять город и ждут наступления украинских защитников.
Оккупанты завершили там создание трех уровней оборонных зон примерно на 120 км в этом секторе. Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной более сложной обороны. Каждая зона расположена примерно на 10-20 км.
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В Минобороны Британии отметили, что такая оборона потенциально может стать серьезным препятствием для украинских защитников во время деоккупации Мелитополя и ближайших населенных пунктов.
Но только в том случае, если россия сумеет накопить там достаточное колличество артиллерии и личного состава. Сейчас неизвестно может ли Южная группировка войск российской федерации вообщк собрать эти ресурсы.
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