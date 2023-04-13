Пока украинские защитники готовятся к контрнаступлению самые горячие бои продолжаются на Донбассе. Сейчас российские солдаты ведут наступление сразу на четырех направлениях, а бойцы ВСУ из сдерживают. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас на Донбассе динамичная ситуация, бои ведутся тяжелые и практически без остановки. Хоть и в большинстве российские войска не достигли успеха.

Анна Маляр пояснила, что эпицентр боевых действий остается на Востоке, и россияне там наступает на нескольких направлениях – не только на Бахмутском. В частности, атаки ведутся одновременно на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Она уточнила, что россияне вообще не могут достичь поставленных задач на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях. А вот, как рассказала Анна Маляр, на Бахмутском направлении идут очень тяжелые бои, но бойцы стоят.

Стоит отметить, что на данный момент потери российск войк на фойне в Украине уже составляют примерно 180 050 оккупантов. Кроме того, было выведено из строя много вражеской техники: например, 7 043 боевых бронированных машин и 3 646 танков.

Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.