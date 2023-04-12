Украинская армия готовит контрнаступление. При этом сейчас продолжаются бои на Донецком направлении. Кроме того, бойцы наносят точечные удары на Херсонском и Зепорожском направлении.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" рассказал, что бойцы пошли в атаку и заняли важные позиции.

Оказалось, в селе Дорожнянка в Запорожской области есть прямая дорога на Пологи. Именно в направлении Дорожнянки просунулись украинские защитники и заняли там позиции.

"Это доказывает, что мы уже начали активные действия на южном направлении фронта. Уже вторую неделюпроводим некоторую разведку боем. Одно из направлений это Гуляйполе, потом там идут Пологи и прекрасный выход к железной дороге на Бердянск. Это одно из основных направлений, потому что здесь можно удерживать фланг и занять позиции, чтобы не попасть в окружение", - отметил Роман Свитан.

Он также объяснил, что железная дорога прокладывется по горизонту местности, потому там легко наступать. Роман Свитан добавил, что там легко пройдет техника и танки тоже.

"Там же в основном песок. Это Приазовские степи и вода там быстро уходит. Потому как-бы дожди не лили, танкам это не мешает. Мы действительно можем говорить, что начались активные действия, но в режиме разведки", - подытожил полковник запаса ВСУ.

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