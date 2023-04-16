В эфире "Politeka Online" российский журналист Глеб Пьяных предположил, чем может закониться обрушение российского фронта в Крыму.

"Я уверен, что наступление - это будет обрушением русского фронта. И закончится тем, что точно сухопутный коридор на Крым будет рассечен. Донбасс - сложно... там, видимо, сколько настроено этих бетонных укреплений, что их нельзя в лоб атаковать. Нельзя гробить украинских солдат, поэтому это будет такая зависшая вещь... В Крым войти, сгоряча, через сухопутный коридор и дальше - это очень может быть", - говорит Пьяных.

По словам журналиста, после поражения россиян в Крыму - пытаться удержать Донбасс им будет бессмысленно.

"И когда уже украинская армия в Крыму и когда там хр*н знает, что творится... а при этом мостик разрушать Украина не будет и все желающие смогут по мостику бежать, там будет пробка, давка.. Будет примерно так, и после этого держать Донбасс будет бессмысленное совершенно мероприятие.", - предполагает Глеб Пьяных.

Кроме того, журналист добавил, что надеется на скорое окончание войны.

"Я реально верю, что будет наступление в конце апреля и к лету эта война закончится, ее горячая фаза. Мое ощущение такое. И тут для россии все только будет начинаться", - резюмировал журналист.

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