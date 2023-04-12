Некоторые украинцы ошеломляют своим отношением к защитникам. Одни из них им грубят, а другие вообще демонстрируют неподдельную ненависть. Например, в Житомире украинец выказал всю свою злость на изображение украинского защитника, которое находилось на автобусной остановке. Девушка, которая стала свидетелем циничного поступка, сняла все на видео.
В частности, девушка стала свидетелем того, как хулиган повредил изображение украинского военного на остановке. Мужчина бил ногами прямо в лицо бойца на фото. Как рассказала девушка:"Оно било этот плакат более 20 раз, полиция проехала мимо, надеемся просто не заметила". Она также слышала, как тот неистово кричал при этом: "Вы твари!".
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Изданию "Army.fm" свидетельница рассказала, что он успел "наехать" на автора видео вместе со своим другом, говорил ей, что он под наркотиками: "Он кричал нам, что под наркотиками и даже предлагал, он постоянно наваливался".
В комментариях под видео можно найти много возмущенных комментариев украинцев: "Ох, попал бы он мне в руки!", "это именно те, которые должны также защищать нашу страну, а не пить, нюхать и колоться", "Очень досадно и больно, да и в каком уголке Украины не было бы, это разрывает сердце".
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