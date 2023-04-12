Экс-депутат госдумы рф Геннадий Гудков в эфире "Politeka Онлайн" прокомментировал поправки Госдумы рф относительно о реестра воинского учёта.

госдума приняла законопроект об электронных повестках. За неявку россиянам теперь будут, в частности, закрывать выезд из страны и поражать в правах.

"Идет подготовка к мобилизации - ты либо в тюрьму лет на девять, а если еще что-то вякнул - до 13, либо ты идешь на фронт. Вот они создают такую альтернативу. У путина кроме мобилизации, кроме поставок нового пушечного мяса на фронт - больше ничего нет. Они сейчас создали драконовскую систему и хотят на фронт, либо в тюрьму. Хотя говорят эксперты, что нет в российских тюрьмах мест уже, они уже переполнены на 30%. Коррумпированная система путинская не сумела создать новых лагерей. Не дай Бог, конечно, ему это удастся", - говорит Гудков.

Кроме того, российский оппозиционер предположил, чем такие меры могут закончиться.

"Угрожать и сажать их особо и некуда. Тем не менее их посадки на 7,9, 12, 15 лет - они созданы для того, чтобы запугать людей и показать, что будет с теми, кто вдруг откажется. Подлая идет работа путинского режима и для этого они и пугают, что посадят на 21-25 лет. Они уже переплюнули сталинские репрессии и по бессмысленности, и по мелочности... Илья Яшин, например, пишет, что невозможно быстро развернуть новый ГУЛАГ, к нему надо готовиться...", - добавил Геннадий Гудков.

Напомним, оккупанты отползают от линии столкновения - что происходит.

Также сообщалось, о новых ракетных ударах и атаке истребителей: появились кадры страшных последствий.

Кроме того Politeka.net писала, что россияне применяют коварную тактику.