Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Таким образом, говорит Гуменюк, оккупанты пытаются максимально обеспечить расстояние недостижимое для украинских средств поражения.

"Мы отслеживаем продвижение оккупантов, пытаемся прекратить их движение, остановить не только колонны подтягивания техники и живой силы на передовую, но и отступление", - отметила Гуменюк в эфире " Радио Донбасс.Реалии".

По ее словам, украинские защитники готовятся к предстоящему контрнаступлению и уничтожают российские склады с боеприпасами, а также места скопления техники и личного состава врага.

"Они, конечно, высчитывают километраж так, чтобы не быть пораженными нашими средствами поражения, но исходя из того, что сезон "бавовны" в Крыму уже начат, они постепенно осознают, что всюду, где Украина, им не будет покоя", - заверила Гуменюк.

Добавим, тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что оккупанты продолжают сосредотачивать главные усилия на проведении наступательных операций на Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. За прошедшие сутки наши защитники отбили 52 вражеских атаки по указанным направлениям.

Кроме того, российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно оккупированных территориях. Так, недавно в Снежном Донецкой области уволили работников городской больницы, которые не получили российские паспорта.

В городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получить разрешение на передвижение области. Подавшие заявки на пропуска подлежат усиленным проверкам со стороны оккупантов на причастность к Силам обороны Украины.

Также сообщается, что за минувшие сутки Воздушные силы Украины нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удар по зенитному ракетному комплексу противника.

За прошедшие сутки был сбит вражеский вертолет Ми-24, а также 9 беспилотников разных типов.

Подразделения ракетно-артиллерийских войск поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов российских захватчиков.

Напомним, назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.

Также сообщалось, что оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты применяют коварную тактику.