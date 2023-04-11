Да, россияне продолжили атаковать Донбасс, пишет Politeka.net.
За прошедшие сутки на Волновахском направлении три дома повреждены в Шахтерском Великоновоселковской ТГ.
На Донецком направлении один человек ранен в Очеретино — в результате ракетного удара повреждены хозяйственные постройки.
«В течение суток россияне 5 раз обстреляли Курахово — без жертв», - сообщил руководящий Донецкой ОВ Павел Кириленко.
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На Горловском направлении Константиновка подверглась артобстрелу и ракетным ударам — ранен один человек, повреждены 16 частных домов, 7 многоэтажек и газопровод. На территории общины также поврежден дом в Марковом.
Три дома повреждены в Торецком обществе, зафиксированы обстрелы Соледарской общины.
На Лисичанском направлении разрушены хозяйственные постройки в Ямполе Лиманской общины, повреждены дома в Северске.
Всего за сутки россияне ранили 5 жителей Донбасса, добавил Кириленко.
Под сокрушительным огнем остается и Херсонщина.
Там российская армия сбросила взрывчатку на лодку с гражданскими, попала в кардиологический центр, нанесла авиаудар по предприятию.
«В областном центре от вражеских атак пострадал кардиологический диспансер, районный совет и музей. В микрорайонах Корабел и ХБК обстрелами повреждены частные, пятиэтажные и девятиэтажные дома, автомобили», - сообщили в полиции Херсонщины.
Город Берислав и окрестные села враг атаковал с истребителей, управляемые авиационными бомбами российские террористы были направлены на жилые кварталы мирных населенных пунктов.
«Повреждена территория недействующего предприятия, на месте разрушений возник пожар», - сообщили полицейские о последствиях.
Херсонцев призывают передвигаться только по проверенным маршрутам, держаться как можно дальше от мест с повышенным риском минирования.
Не рекомендуется посещать территории пляжей, зон отдыха, нельзя передвигаться по плавсредствам, которые становятся мишенью для военных страны-террористки.
Напомним, оккупанты отползают от линии столкновения - что происходит.
Также сообщалось, что оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.
Кроме того Politeka.net писала, что россияне применяют коварную тактику.