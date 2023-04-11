Оккупанты продолжают уничтожать города Украины, отбирающие у украинцы дома, родных, здоровье, а иногда и жизнь.

Да, россияне продолжили атаковать Донбасс, пишет Politeka.net.

За прошедшие сутки на Волновахском направлении три дома повреждены в Шахтерском Великоновоселковской ТГ.

На Донецком направлении один человек ранен в Очеретино — в результате ракетного удара повреждены хозяйственные постройки.

«В течение суток россияне 5 раз обстреляли Курахово — без жертв», - сообщил руководящий Донецкой ОВ Павел Кириленко.

На Горловском направлении Константиновка подверглась артобстрелу и ракетным ударам — ранен один человек, повреждены 16 частных домов, 7 многоэтажек и газопровод. На территории общины также поврежден дом в Марковом.

Три дома повреждены в Торецком обществе, зафиксированы обстрелы Соледарской общины.

На Лисичанском направлении разрушены хозяйственные постройки в Ямполе Лиманской общины, повреждены дома в Северске.

Всего за сутки россияне ранили 5 жителей Донбасса, добавил Кириленко.

Под сокрушительным огнем остается и Херсонщина.

Там российская армия сбросила взрывчатку на лодку с гражданскими, попала в кардиологический центр, нанесла авиаудар по предприятию.

«В областном центре от вражеских атак пострадал кардиологический диспансер, районный совет и музей. В микрорайонах Корабел и ХБК обстрелами повреждены частные, пятиэтажные и девятиэтажные дома, автомобили», - сообщили в полиции Херсонщины.

Город Берислав и окрестные села враг атаковал с истребителей, управляемые авиационными бомбами российские террористы были направлены на жилые кварталы мирных населенных пунктов.

«Повреждена территория недействующего предприятия, на месте разрушений возник пожар», - сообщили полицейские о последствиях.

Херсонцев призывают передвигаться только по проверенным маршрутам, держаться как можно дальше от мест с повышенным риском минирования.

Не рекомендуется посещать территории пляжей, зон отдыха, нельзя передвигаться по плавсредствам, которые становятся мишенью для военных страны-террористки.

Напомним, оккупанты отползают от линии столкновения - что происходит.

Также сообщалось, что оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Кроме того Politeka.net писала, что россияне применяют коварную тактику.