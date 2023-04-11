Как рассказал Гайдай в эфире "Politeka Online", белорусский диктатор осознает свою главную ошибку.

"Он [ред. Лукашенко] сделал для себя фатальную ошибку, что пропустил российские войска через свою территорию, искренне надеясь на то, что "спецоперация" через неделю, вторую завершится успехом и он будет вместе с победителем, вместе с путиным от которого зависит его власть. Он там сидит на пороховой бочке, и только его союз с путиным и полагания на его военную силу, как-то его власть сохраняют. Но он совершил ошибку, став его союзником. Это понимание, что с проигрышем путина и он проиграет войну, но и вступив войну - он проиграет войну - это держит его на так называемой растяжке. Поэтому он и умоляет россию о собственной защите", - говорит Гайдай.

Кроме того, политтехнолог рассказал о планах полка Калиновского после разгрома российской армии на территории Украины.

"Мне вчера довелось говорить с бойцом полка Калиновского. Там нет никаких сомнений, что после победы и разгрома российских оккупантов на украинских фронтах - этот полк сразу двинется на Минск. Такие у них планы", - резюмировал Сергей Гайдай.

Напомним, в Бахмуте хуже, чем в аду, боец ВСУ рассказал, как изменилась ситуация: "Из плохого...".

Также сообщалось, что оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты применяют коварную тактику.