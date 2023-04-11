В Бахмуте после полномасштабного военного вторжения россии в Украину всегда было тяжело, но сейчас стоящим там украинским защитникам досталась самая тяжелая судьба.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал защитник с позывным «Киевлянин».

«В Бахмуте было жарко, а сейчас, пожалуй, уже в аду немного лучше», - сообщил боец.

По его словам, украинским героям удалось отогнать россиян от трассы.

«Наши казаки там уже такие зарубленные стоят, что постоянно выходят контрштурмовые действия, выбивают из их позиций. Там попытки постоянно есть, но эти попытки постоянно заканчиваются горами трупов. Как с северной, так и с южной стороны. С севера тоже попытка лезть-лезть…», - сообщил «Киевлянин», добавив, что вокруг в полях лежит столько трупов, что не сложно даже вообразить.

Оккупанты, говорит «Киянин», прут через сам город. Но украинские защитники, стоящие в районах железнодорожного вокзала, высотной застройки, стадиона, держатся.

«Из плохого то, что они постоянно штурмовой авиацией, артиллерией, «пионами» разбирают высотную застройку, примышленные здания, многоэтажки. Просто под щебень сносят, чтобы не было укрытий, не было как вести огонь», - рассказал боец ​​о тактике россиян.

«Киевлянин» уверен, что огромные потери не остановят россиян от дальнейших попыток захватить город.

«Лезут-лезут-лезут. Бахмут – это уже не военная цель, а политическая. Потому что им на фронте совершенно нечего показать. Надо что-то показать по ТВ, что у них хоть какая-нибудь победа где-то есть. Хотя, ее на самом деле нигде нет. Поэтому и будут лезть, пытаясь любой ценой захватить Бахмут», - заверил «Киевлянин».

Также защитник подчеркнул, что пока стоит Бахмут, российских захватчиков нет в Константиновке, Дружковке, Славянске, Краматорске.

"Вот, друзья, простая причина, почему нужно держать Бахмут".

Добавим, по предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины.

Всего из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, тактическая авиация) произведены обстрелы 114 населенных пунктов, подтверждено поражение 40 объектов инфраструктуры.

Есть погибшие и раненые, количество жертв уточняется.

Напомним, оккупанты отползают от линии столкновения - что происходит.

Также сообщалось, что оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты применяют коварную тактику.