Законопроект, который приравняет электронные повестки к обычным, будет распространятся не только на срочную службу, но и на другие виды призыва, пишут российские СМИ.

Повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил глава думского комитета по обороне Картаполов.

При этом в Госдуме утверждают, что новой волны мобилизации не планируется.

Любопытно, что не смотря на заверения властей об окончании мобилизации, россияне продолжают получать повестки. По данным правозащитника Павла Чикова, их начали раздавать уже в 34 российских регионах.

И еще один интересный момент: уклонение от службы, согласно новому закону, будет грозить запретами на выезд за рубеж, на вождение машины и проведение сделок с недвижимостью.

«Пережидальцы», «пересидельцы» и прочая публика, утешавшая себя тем, что «скоро все кончится» и «все образуется» - проиграли. Режим легко нашел способ засунуть их в окопы и скормить опарышам. Теперь, за попытки уклониться от смерти за идеалы путинизма следует поражение в правах: полный запрет на выезд за границу, лишение водительских прав, невозможность личного бизнеса (ИП), приобретение жилья, любые кредиты….», - комментирует новый закон известный российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров.

Невзоров уверен, что это «только затравочка» и впереди россиян ждут еще более драконовския решения властей.

«У режима есть способы сделать жизнь «уклониста» не только сложной, но и вовсе невозможной. Нет уже никаких «граждан», есть «мобресурс» и он будет использован. Всё впереди. Тьма становится абсолютной…».

В свою очередь, политический блоггер-оппозиционер Александр Горбунов (Сталингулаг) отмечает, что понятие «уклонист» в россии уходит в прошлое.

«Теперь одним нажатием можно отправить в окопы практически всех, не обращая внимания на отсрочки, состояние здоровья, семейное положение и прочие глупости. Рассказывать про своё плоскостопие или троих детей, включая детей-инвалидов, вы будете уже где-то под Бахмутом».

Напомним, оккупанты отползают от линии соприкосновения - что происходит.

Также появились кадры с места новых ракетных атак и авиационных ударов рашистов.

Кроме того, Politeka.net писала, что повестки в Украине будут вручать по-новому - Кабмин изменил правила.