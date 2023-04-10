В связи со значительным поднятием уровня воды в Десне автомобильное сообщение нарушено.

Так, проезд запрещен участком на дороге Т2502 Новгород-Северский - Шостка, в районе села Путивск, пишет Politeka.net

Проезд по этому участку запрещен. Ближайший объезд через Короп.

Тем временем в сети появилось фото с места подтопления.

Ранее на странице «Суспільне Чернігів» появились фото разлива Десны в Мезине, что в Понорницкой общине Новгород-Северского района.

"Сила природы!", "Красота!", - комментируют пользователи.

Напомним, ранее сообщалось, что на Десне зафиксирован самый большой зимний паводок за все годы наблюдений. Уровень воды в реке побил все рекорды января за последние 129 лет.

Об этом сообщала начальница отдела областного центра по гидрометеорологии Татьяна Полевик.

Так, в январе на Новгород-Северщине затопило набережную дорогу, подтопило наплавные мосты – транспортом было не проехать, люди переходили вброд.

Местные жители сообщали, что деснянскую пойму иногда весной затапливает во время наводнения. Подтопления зимой здесь не видели более полувека.

"Десна – это равнинная река, и у нее есть такой период, который называется зимняя межень. Сейчас эта зимняя межень прерывается тало-дождевыми паводками в связи с этими резкими потеплениями: снег понемногу накапливается на водосборе, в том числе на территории Брянской области, выше, а затем, когда наступает потепление, он тает и вода попадает в речную систему", – объясняла Татьяна Полевик.

Напомним также, что в Краматорске прорвало дамбу – десятки домов оказались в воде.

Кроме того, сообщалось о серьезном ЧП на украинской железной дороге.

Также сообщалось, что центр Киева затопило кипятком – коммунальная авария масштабная.