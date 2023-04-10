Так, проезд запрещен участком на дороге Т2502 Новгород-Северский - Шостка, в районе села Путивск, пишет Politeka.net
Проезд по этому участку запрещен. Ближайший объезд через Короп.
Тем временем в сети появилось фото с места подтопления.
Ранее на странице «Суспільне Чернігів» появились фото разлива Десны в Мезине, что в Понорницкой общине Новгород-Северского района.
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"Сила природы!", "Красота!", - комментируют пользователи.
Напомним, ранее сообщалось, что на Десне зафиксирован самый большой зимний паводок за все годы наблюдений. Уровень воды в реке побил все рекорды января за последние 129 лет.
Об этом сообщала начальница отдела областного центра по гидрометеорологии Татьяна Полевик.
Так, в январе на Новгород-Северщине затопило набережную дорогу, подтопило наплавные мосты – транспортом было не проехать, люди переходили вброд.
Местные жители сообщали, что деснянскую пойму иногда весной затапливает во время наводнения. Подтопления зимой здесь не видели более полувека.
"Десна – это равнинная река, и у нее есть такой период, который называется зимняя межень. Сейчас эта зимняя межень прерывается тало-дождевыми паводками в связи с этими резкими потеплениями: снег понемногу накапливается на водосборе, в том числе на территории Брянской области, выше, а затем, когда наступает потепление, он тает и вода попадает в речную систему", – объясняла Татьяна Полевик.
Напомним также, что в Краматорске прорвало дамбу – десятки домов оказались в воде.
Кроме того, сообщалось о серьезном ЧП на украинской железной дороге.
Также сообщалось, что центр Киева затопило кипятком – коммунальная авария масштабная.