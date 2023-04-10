На одной из улиц украинской столицы произошел масштабный прорыв теплотрассы, пишет Politeka.net.
Кадры от очевидцев аварии начали появляться на страницах киевских пабликов. На фото и видео можно увидеть, что улицы города окутал пар.
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«Пипец в Киеве на дружбе народов: бесплатный кипяток на дороге, проезд и обзорность ограничены. Затор. Можно принять бесплатно сауну, вернее хаммам. Держитесь. Возможно прорыв теплотрассы, трубы большого диаметра. Осторожно, не провалитесь, потому что будет горячо», - говорится в сообщении.
Видимость на дороге, где произошла авария, очень ограничена.
Ранее стало известно о тяжелом ДТП в Киеве утром 10 апреля. Ужасная авария произошла на проспекте Победы возле станции метро «Берестейская». Там "мерс" без номерных знаков врезался в опору путепровода.
Возникла пробка.
Также напомним о смертельном взрыве под Киевом. В результате возник мощный пожар, который уничтожил жилой дом.
К сожалению, не обошлось без жертв.
Кроме того, сообщалось о масштабном ДТП в Киевской области, с участием большого количества легковых автомобилей и автобусов.